Handball 3. Liga Süd: Die beeindruckende Serie des SVK reißt in Bittenfeld

Die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim unterliegen beim TV Bittenfeld II mit 30:34. Schlüsselspieler beim Aufsteiger ist Torwart Nick Lehmann.
Die Serie ist nach 15 erfolgreichen Spielen gerissen: Die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim haben am Samstagabend in der Gemeindehalle beim TV Bittenfeld 2 mit 30:34 (10:14) verloren. Damit wurde der Aufsteiger für die Lurchis zum zweiten Mal in dieser Saison zur unüberwindbaren Hürde. Insgesamt ist es allerdings erst die dritte Niederlage in der gesamten Spielzeit.