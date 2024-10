1 Elena Fabritz und ihre Teamkollegin Carlotta Foto: Avant/Archiv

Drittliga - Frauen der SG Schozach-Bottwartal holen sich gegen die HSG Stuttgart-Metzingen den nächsten Sieg.











Link kopiert



Die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal bleiben in der Staffel Süd weiterhin ungeschlagen. Am Samstagabend holten sich die Beilsteinerinnen in der Langhanshalle den nächsten Sieg. Mit 22:21 (10:12) setzten sich die Roten gegen die HSG Stuttgart-Metzingen 2 durch. „Aufgabe gemeistert“, sagte Trainer Hannes Diller nach der Partie erfreut.