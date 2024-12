Handball 3. Liga SGSB: Die überragende Hinrunde krönen

1 Trainer Hannes Diller ist positiv überrascht von der Leistung seines Teams in der Vorrunde. Foto: Avanti/r

Die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal treffen am Samstag im Topspiel auf den Zweitliga-Absteiger HCD Gröbenzell.











Es ist nicht nur das letzte Spiel in diesem Jahr. Es ist auch das letzte Heimspiel des Jahres und es ist vor allem ein Spitzenspiel in dieser Drittliga-Hinrunde der Staffel Süd. Am Samstagabend um 20 Uhr haben die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal den Absteiger aus der 2. Bundesliga, den HCD Gröbenzell, zu Gast. Für das Trainerduo Hannes Diller und Adrian Awad „eine der schwersten Aufgaben des Jahres.“