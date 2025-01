Handball-3. Liga: SG Schozach-Bottwartal: SG-Frauen kämpften sich zurück und schlägt sich dann selbst

Mysteriöser Fall in Großbottwar Wo war der Opel Meriva in der Nacht? Auto gestohlen und nach Unfall wieder zurückgebracht

Die Besitzerin eines Opel Meriva erwartete in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) am Mittwoch eine böse Überraschung. Ihr Auto stand beschädigt auf dem Parkplatz und war mit Raureif überzogen. Die Spuren deuten laut Polizei daraufhin, dass das Fahrzeug in der Nacht in einen Unfall verwickelt war und anschließend abgeschleppt wurde.