Handball 3. Liga – SG Schozach-Bottwartal: Mit gehörig Respekt vor dem Aufsteiger

1 Trainer Hannes Diller erwartet gegen den Aufsteiger aus Friesenheim kein leichtes Spiel. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal erwarten beim Aufsteiger TSG Friesenheim am Samstagabend kein leichtes Spiel.











Der Saisonauftakt in der Dritten Liga vergangenes Wochenende in der Langhanshalle war erfolgreich. Doch bereits nach der gewonnenen Partie gegen den Zweitligaabsteiger HSG Freiburg merkte Trainer Hannes Diller an: „Taktisch und im Angriff geht noch mehr.“ Eine Woche hatten die Beilsteinerinnen nun Zeit daran zu arbeiten. Denn an diesem Samstagabend (Spielbeginn 19:30 Uhr/TSG Sportzentrum Ludwigshafen) sind die Frauen der SG Schozach-Bottwartal bei der TSG Friesenheim zu Gast.