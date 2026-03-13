Handball 3. Liga: Mittel gegen die zweite Welle finden

Die Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal rechnen sich gegen den Tabellendritten HC Erlangen Chancen aus. Das Hinspiel ging an das Walter-Team.
In der 3. Liga Staffel Süd der Frauen steht für die SG Schozach-Bottwartal ein anspruchsvolles Heimspiel an. Die Mannschaft von Trainer Michael Walter empfängt am Samstagabend um 18 Uhr in der Langhanshalle den Tabellendritten HC Erlangen. Das Hinspiel konnte die SG damals überraschend für sich entscheiden – und damit zugleich eine kleine Wende in der Saison einleiten. Ob sich dieses Szenario wiederholen lässt, ist ungewiss. „Wer weiß das schon“, sagt Walter schmunzelnd.