Handball 3. Liga: Kreisläufer Max Keil verlängert

Der SV Kornwestheim und Kreisläufer Maximilian Keil gaben am Donnerstagabend die Vertragsverlängerung des 23-Jährigen um zwei weitere Jahre bis zur Saison 2027/28 bekannt. Keil war erst zur Spielzeit 2024/25 vom damaligen Viertligisten TSG Söflingen (der einstigen BWOL) nach Kornwestheim gewechselt. Der gebürtige Korber durchlief die komplette Nachwuchsabteilung der renommierten Handballakademie des VfL Gummersbach und sammelte dort bereits erste Erfahrungen in der 3. Liga. In Söflingen entwickelte er sich anschließend zu einer echten Stütze, bevor er den Schritt in die Salamanderstadt wagte.

Bei den Lurchis hat sich Keil hervorragend eingefunden – sehr zur Freude der Verantwortlichen. Cheftrainer Alexander Schurr und Sportlicher Leiter Pascal Welz zeigen sich mit seiner Entwicklung äußerst zufrieden. „Max ist voll im Team angekommen. Er bringt sich hervorragend ein und ist ein zuverlässiger und wichtiger Teil der Mannschaft“, sagt Welz. Schurr sieht zudem noch reichlich Luft nach oben: „Seine Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen. Besonders in der Defensive macht er derzeit enorme Fortschritte. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.“

Die Bedingungen passen für Keil perfekt

Auch Keil blickt froh auf die Vertragsverlängerung: „Ich fühle mich hier sehr wohl. Die Bedingungen passen perfekt – in Verbindung mit meiner eigenen Trainertätigkeit in der Jugend und meinem Studium.“ Mit Maximilian Keil bindet der Verein einen Spieler, der eine wichtige Rolle einnimmt und großes Potenzial für die kommenden Jahre mitbringt. Ein Zeichen für Beständigkeit und Weiterentwicklung im Kader der Lurchis. Kontinuität zeigen die Lurchis auch in der Liga. Die letzten fünf Partien gewann die Mannschaft von Trainer Alexander Schurr - zuletzt beim Zweitligaabsteiger HSG Konstanz. „Wir sind gerade gut drauf und haben einen tollen Lauf“, bestätigt Schurr. Am Samstagabend (20 Uhr) soll die Serie gegen den TuS Fürstenfeldbruck in der Sporthalle Ost weitergehen.

Mit konzentrierter Leistung Serie fortsetzen

Die Gäste aus Bayern durchleben eine schwierige Saison. Nur zwei Heimsiege sowie ein Unentschieden gegen Heilbronn-Horkheim stehen bislang auf der Habenseite. Mit 5:21 Punkten rangieren die Brucker Panther auf dem vorletzten Tabellenplatz. Auf dem Papier ist die Favoritenrolle also klar verteilt. „Wir sind hoch motiviert das letzte Heimspiel zu gewinnen“, sagt Schurr und weiß: „Es erfordert aber auch eine konzentrierte Leistung.“

Denn die bisherigen Duelle mahnen ein wenig zur Vorsicht: In Fürstenfeldbruck mussten sich die Kornwestheimer knapp geschlagen geben, zu Hause gelang im vergangenen Jahr ein hart erkämpfter 30:28-Erfolg. Entsprechend gewarnt geht die Schurr-Sieben in die Partie und hat sich intensiv vorbereitet. Mit einem Sieg will man nicht nur an der Tabellenspitze überwintern, sondern mit einem positiven Gefühl für die kurze Pause gehen.