Handball-3. Liga: Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal nicht treffsicher genug

Eine deutliche Niederlage der Frauen der SG Schozach-Bottwartal gegen Zweitligaabsteiger TSG Ketsch vermiest den Saisonstart in die 3. Liga Süd.
Die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal mussten am Samstagabend zum Saisonauftakt in der 3. Liga Süd eine deutliche Heimniederlage gegen die TSG Ketsch hinnehmen. Vor fast 400 Zuschauern unterlagen die Beilsteinerinnen in der Langhanshalle mit 17:28 (10:15). Trotz einer engagierten Leistung, besonders in der Anfangsphase, erwies sich der Zweitligaabsteiger aus Ketsch als zu stark. Über 60 Minuten gelang es den SGSB-Frauen nicht, genügend Torchancen zu nutzen. Dadurch konnte sich der Favorit – trotz eigener Fehler – am Ende klar behaupten.