Handball 3. Liga Frauen r: Gegner strauchelt zuletzt nach starker Hinserie

Die Handball-Frauen der SG Schozach-Bottwartal stehen vor schwerem letztem Auswärtsspiel am Bodensee beim Tabellenfünften SV Allensbach.
Für die Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal steht am Sonntagnachmittag um 16 Uhr das letzte Auswärtsspiel der Saison an. Die Reise führt an den Bodensee zum SV Allensbach – einem der Top-Teams der 3. Liga Süd, das jedoch durchaus verwundbar ist. Dass zeigte zuletzt nicht nur der Tabellenletzte HCD Gröbenzell mit einem 29:28-Erfolg, sondern auch der TuS Schutterwald. Dennoch weiß Schozach-Trainer Michael Walter: „Es ist deren letztes Heimspiel. Sie werden alles reinlegen, um zu gewinnen.“