Handball 3. Liga Frauen: Diller-Team mit dem Glück der Tüchtigen

1 Elena Fabritz und ihr Team freuen sich über die unerwartet starke Vorrunde. Foto: Avanti

Die SG Schozach-Bottwartal siegt in der 3. Liga nach zähem Auftakt verdient mit 34:31 gegen den HCD Gröbenzell und überwintert auf dem zweiten Platz.











Mit einem 34:31-Heimsieg gegen den HCD Gröbenzell verabschiedeten sich die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal am Samstagabend in die Winterpause. Dabei verlief die Begegnung zu Beginn sehr zäh. Beide Mannschaften vergaben in den ersten 20 Minuten sehr viele Möglichkeiten. Würfe landeten neben dem Tor, am Pfosten oder wurden von den Torhüterinnen pariert.