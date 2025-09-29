Handball 3. Liga Frauen: Defensivpaket Schlüssel für Erfolg der Walter-Sieben

Erster Heimsieg für die Drittliga-Frauen der SG Schozach Bottwartal beim 34:25 (19:11) gegen die HSG St. Leon/Reilingen.
Die Drittliga-Frauen der SG Schozach Bottwartal konnten am Sonntagabend unter dem Langhans einen deutlichen 34:25 (19:11)-Heimerfolg gegen die HSG St. Leon/Reilingen feiern. „Das tat wirklich richtig gut“, sagte SGSB-Coach Michael Walter erleichtert. Mit allen Mitteln zwei Punkte einheimsen, das hatten sich die Beilsteinerinnen vorgenommen. Und das hat die Mannschaft am Sonntagabend in der Langhanshalle schlussendlich auch erfolgreich umgesetzt. Die Gastgeberinnen starteten gelungen in die Begegnung. Nach fünf Minuten netzte Hannah Hönig bereits zur 5:2-Führung ein. Vor allem in der Defensivarbeit zeigte die Sieben um Trainer Walter von Beginn an die nötige Konsequenz, Härte und Stabilität.