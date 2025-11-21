Handball 3. Liga: Eigengewächs Marco Lantella setzt mit Unterschrift Signal

Passend zur Heimspiel-Begegnung am Freitagabend verkündet der SV Kornwestheim für seine Handballfans eine weitere erfreuliche Personalentscheidung: Linksaußen Marco Lantella verlängert seinen Vertrag und bleibt dem Verein mindestens bis 2028 treu. Der 25-Jährige, der seit vielen Jahren zu den prägenden Figuren der Lurchis zählt, ist aus dem Team nicht mehr wegzudenken – sportlich wie menschlich.

Lantella trägt bereits seit 2007 das blau-weiße Trikot. Über die eigene Jugend gelang ihm 2019 der endgültige Sprung ins Drittliga-Team. Seither hat er sich zu einem der besten Linksaußen der Liga entwickelt. Mit enormem Tempo, hoher Dynamik und einer starken Chancenverwertung gehört der pfeilschnelle Flügelspieler zu den zuverlässigsten Torschützen seines Teams. Für Lantella selbst war die Vertragsverlängerung eine Herzensangelegenheit: „Der SVK ist meine sportliche Heimat. Ich bin hier aufgewachsen, habe hier alles gelernt und spüre das Vertrauen von Team, Trainern und Fans. Für mich war schnell klar, dass ich diesen Weg weitergehen möchte.“

Auch außerhalb des Spielfeldes wichtige Identifikationsfigur

Auch außerhalb des Spielfelds hat sich Lala, wie er im Team genannt wird, zu einer wichtigen Identifikationsfigur entwickelt. Cheftrainer Alexander Schurr sagt begeistert: „Lala ist unverzichtbar – ein menschlich feiner Kerl und handballerisch eine Granate. Für mich ist es eine große Freude, dass er bei den Lurchis bleibt.“ Die Verlängerung von Marco Lantella ist ein wichtiges und starkes Signal im fortlaufenden Kaderaufbau. Ganz sicher wird die Nummer 21 nämlich auch am Freitagabend wieder für den einen oder anderen – spektakulären – Treffer sorgen. Dann treffen in der Sporthalle Ost ab 20:30 Uhr nämlich die Drittliga-Herren des SV Kornwestheim auf die Zweitbesetzung des Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten.

Beide Teams reisen mit Rückenwind an – Balingen feierte zuletzt einen Erfolg gegen Saase3Leutershausen, die Lurchis setzten sich mit dem dritten Sieg in Serie auswärts beim TV Erlangen-Bruck durch. Schurr blickt mit Respekt auf die kommende Aufgabe. „Ein schwieriges Spiel“, sagt er. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass die Duelle häufig hart umkämpft und bis in die Schlussphase spannend blieben. Während Balingen früher überwiegend auf den Bundesliganachwuchs setzte, haben die Jung-Gallier mittlerweile ihr Profil ein wenig verändert. Heute stehen auch zahlreiche erfahrene Kräfte im Kader der Zweitbesetzung.

SVK will Lauf mit drei Siegen in Serie ausbauen

Besonders hervorzuheben sind Abwehr-Allrounder und Leader Louis Mann sowie der äußerst erfahrene Mischa Locher auf Linksaußen. Im Rückraum gilt es zudem auf Daniel Flad und Neo Wehrli, der vom Schweizer Erstligisten HSC Kreuzlingen kam, zu achten. Zudem dürfen sich die Kornwestheimer Fans auf ein Wiedersehen freuen: David Selinka, in der vergangenen Saison noch im Trikot der Blauen aktiv, läuft inzwischen für die Balinger Reserve auf. Spielerisch betrachtet erwartet Schurr ein hohes Tempo. Balingen ist bekannt für schnellen Handball.

Die Kornwestheimer haben sich in dieser Trainingswoche gezielt auf deren Spiel vorbereitet und die Mannschaft geht mit viel Demut, aber auch hoch konzentriert ins Spiel. Schließlich will man den aktuellen Lauf weiter ausbauen. Seit vier Spielen ungeschlagen und mit drei Siegen in Serie geht die Schurr-Sieben selbstbewusst in die Begegnung und will als Tabellenführer die Position untermauern. „Wir sind gut drauf. Natürlich wollen wir alles geben und die zwei Punkte daheim behalten“, betont Schurr.