Im Hinspiel in der Langhanshalle legten die Drittliga-Frauen der SG Schozach Bottwartal gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach mit einem 33:20 (16:8) einen – Heimsieg war das Endergebnis. Nun steht der Auswärtsauftritt bei den Frauen in Steinbach auf dem Spielplan. Am Samstagabend um 20 Uhr muss das Team um das Trainerduo Hannes Diller und Adrian Awad beim Sechsten antreten.

In der ersten Begegnung der Rückrunde sah die Mannschaft, die im Badischen nahe der Autobahn A5 beheimatet ist, nicht gut aus. Zu Hause kassierte die SG gegen den TSV Wolfschlugen eine 25:37-Klatsche. Die vergangenen beiden Partien konnten sich die Steinbacherinnen dagegen gut behaupten. Gegen den HC Erlangen und die HSG Stuttgart/Metzingen 2 fuhr die Mannschaft von Trainer Hans Christensen zwei Siege ein. Insgesamt zeigte die HSG-Formation eine gelungene Hinrunde. Somit steht den Beilsteinerinnen nahezu dieselbe Aufgabe wie im Oktober bevor.

Lesen Sie auch

SG Frauen sind auf Desiree Kolasinac vorbereitet

Im Angriff startete Kappelwindeck/Steinbach zuletzt mit Rückraumshooterin Desiree Kolasinac auf der Bank. Ab Minute zehn stand dann die wurfgewaltige der bosnischen Nationalspielerin doch auf der Platte und macht meist die schnellen, einfachen Tore. Zumindest so lange, bis es den gegnerischen Teams gelang, sich auf die im 1:1-Spiel starke Kolasinac einzustellen. „Das wissen wir und versuchen es besser zu machen“, sagt Trainer Hannes Dille, der auch um das gelungene Zusammenspiel der Rückraumspielerin mit Linkshänderin und Jugendnationalspielerin Marleen Kern weiß.

Nun könnte man meinen, die Beilsteinerinnen hatten in den vergangenen zwei Wochen ausreichend Zeit gehabt, sich auf diese Auswärtspartie vorzubereiten. Dem war jedoch nicht so: Aufgrund von Verletzungs- und Krankheitsfällen trainierte das Team um Diller und Awad kaum und startete erst in dieser Woche so richtig in die Vorbereitung. „Es ist aktuell alles etwas schleppend“, sagt Diller und spricht den derzeit stark dezimierten Kader an.

Lara Däuble läuft an diesem Spieltag für Göppingen auf. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Saskia Fackel hat bisher noch nicht trainiert und mit Elena Fabritz fehlt eine weitere wichtige Akteurin. „Wir hoffen, sie kann wenigstens für ein paar Minuten in der Abwehr helfen“, sagt der Coach. So wird die Hauptlast bei Lisa Loehnig, Jade Oral und Natascha Fabritz liegen. „Die drei müssen die Fäden in der Hand haben“, sagt der Trainer. Insgesamt gibt der Coach die Devise vor, dass sein Ensemble einen kühlen Kopf bewahren muss. Wenn es den Beilsteinerinnen gelingt eine ähnliche gute Defensivleistung wie in der Hinrunde zu zeigen und ein Offensiv-Feuerwerk zu zünden, dann steht einem Auswärtssieg bei der SG Kappelwindeck/Steinbach nichts im Weg.

Unsere Empfehlung für Sie Handballtalent startet durch Die Vorwerferin ist happy in der Dauerschleife Wie das Handballtalent Lara Däuble von der SG Schozach-Bottwartal bei Frisch Auf Göppingen auch in der Frauenbundesliga angekommen ist.

Am Samstagabend auch nicht zum Einsatz kommen wird Lara Däuble, die beim gleichzeitig spielenden Bundesligisten FA Göppingen im Einsatz sein wird.