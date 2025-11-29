Handball 3. Liga: Der Unverzichtbare bleibt weiter ein Lurchi

Vor dem Duell bei der HSG Konstanz verlängert der verletzte Spielmacher Jan Reusch seinen Vertrag beim Handball-Drittligisten SV Kornwestheim um ein Jahr.
Freud und Leid liegen beim SV Kornwestheim derzeit sehr eng beieinander. Zunächst ereilt den Klub der Ausfall von Jan Reusch mit Kreuzbandriss, doch die erfreuliche Nachricht kommt hinterher: Der Führungsspieler hat seinen Vertrag beim Drittligisten um eine weitere Saison verlängert und bleibt den Lurchis damit mindestens bis zur Spielzeit 2026/27 erhalten.