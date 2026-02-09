Handball 3. Liga: Der Tabellenführer gönnt sich jetzt eine Atempause

Die Lurchis entscheiden den Drittliga-Krimi bei Saase3 Leutershausen mit 35:32 für sich und bleiben im zwölften in Folge in der 3. Liga Süd ungeschlagen.
Die Männer des SV Salamander Kornwestheim haben sich in der 3. Liga Süd in einer bis in die Schlussminute offenen Partie einen grandiosen 35:32 (18:16) - Auswärtssieg bei Saase3 Leutershausen gesichert. Denn erst in den finalen Minuten konnten die Kornwestheimer einmal mehr mit Moral und Abgeklärtheit das Pendel für sich ausschlagen lassen. Leutershausens Trainer Florian Taafel zollte seinem ehemaligen Verein nach dem Spiel Anerkennung: „Größten Respekt an die Lurchis“, sagte er auf der Pressekonferenz.