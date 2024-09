Hand in Hand: Taylor Swift: Pizza-Date mit Travis Kelce in New York

(eyn/spot) 07.09.2024 - 18:42 Uhr , aktualisiert am 07.09.2024 - 18:42 Uhr

Taylor Swift: Pizza-Date mit Travis Kelce in New York

Hand in Hand

1 Travis Kelce und Taylor Swift sind seit rund einem Jahr ein Paar. Foto: AdMedia/ImageCollect / Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect

Taylor Swift feuerte ihren Partner Travis Kelce beim Auftakt der NFL-Saison an. Den Sieg der Kansas City Chiefs feierte das Paar einen Tag später mit einem Abendessen in einer New Yorker Pizzeria.











Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) sorgen mit weiteren Pärchenbildern für Begeisterung. Zuletzt unterstützte der Popstar seinen Partner beim ersten Spiel der neuen NFL-Saison, das die Kansas City Chiefs gewinnen konnten. Den Sieg seiner Mannschaft feierten Kelce und Swift am Folgetag bei einem gemeinsamen Abendessen. Bilder, die unter anderem der britischen Zeitung "Daily Mail" vorliegen, zeigen sie vor der Pizzeria Lucali in Brooklyn, New York City.