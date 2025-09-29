Hand in Hand in der Front Row: Richard Gere und Alejandra Silva: Inniger Pärchen-Auftritt in Mailand

Es war die letzte Modenschau einer Kollektion des verstorbenen italienischen Designers Giorgio Armani - und die wollten sich auch viele Hollywoodstars nicht entgehen lassen. Allen voran "Pretty Woman"-Star Richard Gere, der mit seiner Ehefrau in der ersten Reihe Händchen hielt.
Schauspieler Richard Gere (75) und seine Frau Alejandra Silva (42) haben gemeinsam die Giorgio-Armani-Show während der Mailänder Modewoche besucht. Dabei zeigten sie sich sehr innig, posierten Arm in Arm für die Fotografen. Sie nahmen Händchen haltend in der ersten Reihe Platz, um die Frühjahr/Sommer Kollektion 2026 zu sehen.