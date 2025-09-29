Hand in Hand in der Front Row: Richard Gere und Alejandra Silva: Inniger Pärchen-Auftritt in Mailand

Es war die letzte Modenschau einer Kollektion des verstorbenen italienischen Designers Giorgio Armani - und die wollten sich auch viele Hollywoodstars nicht entgehen lassen. Allen voran "Pretty Woman"-Star Richard Gere, der mit seiner Ehefrau in der ersten Reihe Händchen hielt.

Schauspieler Richard Gere (75) und seine Frau Alejandra Silva (42) haben gemeinsam die Giorgio-Armani-Show während der Mailänder Modewoche besucht. Dabei zeigten sie sich sehr innig, posierten Arm in Arm für die Fotografen. Sie nahmen Händchen haltend in der ersten Reihe Platz, um die Frühjahr/Sommer Kollektion 2026 zu sehen.

Die Show am Sonntag war eine Hommage an Designer Giorgio Armani (1934-2025), der am 4. September im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Auch weitere prominente Persönlichkeiten wie Cate Blanchett, Glenn Close, Anna Wintour und Eiza Gonzalez nahmen teil.

Elegant in Smoking und schulterfreiem Abendkleid

"Pretty Woman"-Star Richard Gere erschien in einem eleganten schwarzen Smoking. Seine Frau trug ein durchsichtiges, silbernes Kleid. Das schulterfreie, lange Dress glitzerte im Blitzlichtgewitter. Dazu kombinierte die PR-Beraterin silberne Ohrhänger und ein Diamantarmband.

Das Paar ist seit 2018 verheiratet und hat die gemeinsamen Söhne Alexander (6) und James (5). Im vergangenen Jahr verkündeten sie, dass sie nach Spanien ziehen. Ende November erklärte Gere in der "Tonight Show With Jimmy Fallon", warum sie sich zu diesem Schritt entschlossen haben. "Meine Frau ist Spanierin und hat mir etwa sieben Jahre hier gegeben, also werden wir einige Jahre mit ihrer Familie in Madrid verbringen." Zudem betonte er: "Unsere Kinder sind zweisprachig, also werden sie dort aufblühen."

Es ist Richard Geres dritte Ehe

Für Gere ist es bereits die dritte Ehe. Zuvor war er von 1991 bis 1995 mit Supermodel Cindy Crawford (59) verheiratet. 2002 folgte die Ehe mit Schauspielerin Carey Lowell (64), mit der er Sohn Homer (25) hat. Die Trennung erfolgte 2013, die Scheidung 2016. Auch Alejandra Silva brachte ein Kind mit in die Ehe. Ihr Sohn Albert (12) stammt aus ihrer Partnerschaft mit dem Geologen Govind Friedland.