Hand in Hand beim Wirtschaftsforum: Justin Trudeau und Katy Perry zeigen sich verliebt in Davos

In Davos geht es nicht nur um Wirtschaft und Politik. Der ehemalige kanadische Regierungschef Justin Trudeau und Popstar Katy Perry zeigen sich verliebt beim Gipfeltreffen in den Schweizer Alpen.

Während in den verschlossenen Sitzungssälen von Davos über harte Wirtschaftsdaten und geopolitische Machtkämpfe gebrütet wird, beweist der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau (54) am Rande des Gipfels, dass er in Sachen "Soft Power" immer noch ganz vorne mitspielt: Trudeau, der seit März 2025 nicht mehr im Amt ist, erschien Hand in Hand mit seiner Freundin, Popstar Katy Perry (41), in dem Schweizer Nobelort.

Rund 200 Teilnehmer des Forums versammelten sich am Dienstag, um Trudeaus Ausführungen über den Wert kultureller Einflussnahme und diplomatischer Überzeugungskunst zu folgen. Doch die eigentliche Demonstration dieser "sanften Macht" lieferte das Paar selbst durch seinen gemeinsamen Auftritt.

Katy Perry, die normalerweise für ihre schrillen Bühnen-Outfits bekannt ist, bewies dabei ein feines Gespür für den Dresscode des Weltwirtschaftsforums. Sie wählte einen Look, der perfekt zwischen Business-Chic und modernem Glamour balancierte. Perry trug ein beiges Strickensemble aus Cardigan mit markanten Knopfdetails, voluminösen Ärmeln und einem Midirock von Jacquemus. Ihre Haare trug sie streng zu einem glatten Dutt zurückgekämmt, dazu kombinierte sie goldene Ohrringe.

Justin Trudeau hielt es gewohnt staatsmännisch und bildete im dunkelblauen Anzug mit schlichter Krawatte den klassischen Gegenpol zu Perrys hellem Monochrome-Look.

Seit einigen Monaten ein Paar

Die Beziehung zwischen Justin Trudeau und Katy Perry nahm bereits im vergangenen Jahr ihren Anfang. Nach ersten Gerüchten bestätigten beide ihr Verhältnis Ende des Jahres mit einem gemeinsamen Auftritt an Perrys Geburtstag in Paris. Im Dezember machte Perry die Beziehung schließlich auch auf Instagram öffentlich und teilte Kussfotos aus einem Japan-Urlaub.

Erst wenige Monate zuvor hatte sich Katy Perry von Hollywood-Star Orlando Bloom (49), mit dem sie eine Tochter hat, getrennt. Justin Trudeau sorgte im August 2023 mit der Trennung von Ehefrau Sophie Grégoire Trudeau nach 18 Ehejahren für Schlagzeilen.