1 Toilettenpapier wird gehamstert, Einzelhändler und Hersteller beruhigen: Der Nachschub rollt. Foto: dpa/Tom Weller

Dort, wo sonst das Toilettenpapier in großen Mengen angeboten wird, sind die Regale leer oft gefegt. Niemand muss beunruhigt sein, sagen Hersteller und Händler. Die Produktion läuft auf vollen Touren, der Nachschub rollt.









Stuttgart - Die Regale sind leer gefegt, Kunden schleppen riesige Packungen Klopapier nach Hause. „Es gibt Hamsterkäufe“, sagt ein Sprecher der Schwarz-Gruppe aus Neckarsulm, zu der Lidl und Kaufland gehören. „Es kann zwar einen oder zwei Tage dauern, aber der Nachschub rollt“, erklärt der Unternehmenssprecher. Einer der größten europäischen Hersteller von Toilettenpapier und der einzige in Baden-Württemberg hat seinen Sitz in Mannheim – der Hygienepapierhersteller Essity mit Konzernzentrale in Stockholm.