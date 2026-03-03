Noch einige Tage haben Filmfans Zeit, vor der Oscarverleihung die zehn nominierten Werke in der Kategorie "Bester Film" zu sehen. Bei einigen bestehen zahlreiche Streamingoptionen, andere sind bis 16. März ausschließlich im Kino zu bewundern.
In der Nacht auf den 16. März steigt in Los Angeles die 98. Ausgabe der Academy Awards. Wer sich gebührend auf die Nacht der Nächte vorbereiten will, hat auch in diesem Jahr wieder zehn Werke zur Auswahl, die allesamt in der Königskategorie "Bester Film" nominiert sind. Aber wo gibt es "One Battle After Another", "Marty Supreme" und Co. überhaupt zu sehen?