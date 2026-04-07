Kim Kardashian und Formel-1-Star Lewis Hamilton haben mit einem gemeinsamen Video neue Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In einem Instagram-Reel, das Hamilton am Montag, 6. April, veröffentlichte, ist die Unternehmerin an seiner Seite zu sehen – und sorgt damit für neue Spekulationen über eine mögliche Beziehung.
Der Clip zeigt Hamilton bei einer rasanten Fahrt in seinem roten Ferrari auf einem Parkplatz in Tokio. Kardashian sitzt auf dem Beifahrersitz und reagiert sichtlich beeindruckt: „That’s insane“, sagt sie („Das ist verrückt“), während der Rennfahrer mehrere Drehmanöver hinlegt.