Kim Kardashian und Formel-1-Star Lewis Hamilton haben mit einem gemeinsamen Video neue Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In einem Instagram-Reel, das Hamilton am Montag, 6. April, veröffentlichte, ist die Unternehmerin an seiner Seite zu sehen – und sorgt damit für neue Spekulationen über eine mögliche Beziehung.

Der Clip zeigt Hamilton bei einer rasanten Fahrt in seinem roten Ferrari auf einem Parkplatz in Tokio. Kardashian sitzt auf dem Beifahrersitz und reagiert sichtlich beeindruckt: „That’s insane“, sagt sie („Das ist verrückt“), während der Rennfahrer mehrere Drehmanöver hinlegt.

Hamilton versah das Video mit der Überschrift „Here we go again – Tokyo Drift Vol. III“. Gedreht wurde es am bekannten Daikoku Parking Area in der japanischen Hauptstadt.

Gemeinsame Zeit in Tokio

Bereits zuvor waren beide gemeinsam in Tokio gesichtet worden. Medienberichten zufolge reisten Kardashian und Hamilton Ende März zusammen, begleitet von mehreren Familienmitgliedern.

Mit dabei waren unter anderem Kardashians Kinder sowie ihre Schwester Khloé Kardashian mit deren Familie. Hamilton soll Teil dieser Reisegruppe gewesen sein.

Video wirkt wie Bestätigung der Gerüchte

Offiziell bestätigt haben Kardashian und Hamilton eine Beziehung bislang nicht. Dennoch wirkt das nun veröffentlichte Video für viele Beobachter wie ein weiteres Indiz dafür, dass zwischen den beiden mehr sein könnte.

Insider hatten zuletzt berichtet, Kardashian sei „sehr interessiert“ an Hamilton. Beide hätten trotz voller Terminkalender regelmäßig Kontakt. Auch Kardashians Familie soll ihn bereits kennengelernt haben.

Erste Hinweise schon im März

Die Gerüchte um eine mögliche Romanze waren Mitte März aufgekommen, nachdem Hamilton einen auffälligen Kommentar unter einem Instagram-Post Kardashians hinterlassen hatte.

Das neue Video liefert zwar keine eindeutige Bestätigung, dürfte die Spekulationen aber weiter befeuern.