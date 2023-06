So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

12 VfB-Trainer Sebastian Hoeneß steht mit Ausnahme von Fabian Bredlow in Hamburg der komplette Kader zur Verfügung. Foto: Baumann

Florian Müller wird an diesem Montag (20.45 Uhr/Sat 1) wieder im Tor stehen und den verletzten Fabian Bredlow beim Relegationsrückspiel gegen den Hamburger SV ersetzen. „Fabi ist nicht bei 100 Prozent. Da ist es einfach ausgeschlossen, dass er bei einem Spiel wie am Montag spielen kann“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß am Sonntag vor dem Abflug nach Hamburg.