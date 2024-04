1 In mehreren Online-Auktionen versteigert Marion Fedder unter anderem Oldtimer und ein Motorrad. Foto: dpa

Ob Autos, Motorräder, Toaster oder Feuerzeuge - der 2019 gestorbene Hamburger Schauspieler Jan Fedder hat gern gesammelt. Nun hat seine Witwe einen Teil seiner Stücke versteigert.











Um den Nachlass des 2019 verstorbenen Schauspielers Jan Fedder weiter zu bewahren, hat dessen Witwe einen Teil der großen Sammlung des Norddeutschen versteigert. In 26 verschiedenen Auktionen kamen so gut 123 000 Euro zusammen. Das meiste Geld wurde wie erwartet mit dem Oldtimer Mercedes Ponton 180 D erlöst, wie am Montagabend aus dem Auktionsportal hervorging. Das Auto aus dem Jahr 1960 wechselte für 70 050 Euro den Besitzer. 101 Gebote wurden zuvor für das gute Stück abgegeben. Mehrere tausend Euro gab es auch für einen in der Vorabendserie „Großstadtrevier“ genutzten Ford Explorer (16 550 Euro) und Fedders Motorrad. Die Moto Guzzi 850 California T3 aus dem Baujahr 1978 wurde für 16 151 Euro versteigert. Alle Angebote waren mit einem Startpreis von einem Euro eingestellt worden.