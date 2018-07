Hamburger Fischmarkt in Stuttgart Die Gäste trotzen dem Wetterumschwung

Von red 20. Juli 2018 - 21:37 Uhr

Pünktlich zum Wochenende verschlechterte sich das Wetter in Stuttgart. Auch der Hamburger Fischmarkt bekam den Wetterumschwung zu spüren.





Stuttgart - Der Hamburger Fischmarkt geht in diesem Jahr in sein zweites Wochenende in Stuttgart und die Besucher strömen nach wie vor. Auch am Freitagabend. Trotz des Wetterumschwungs, der am späten Nachmittag über die Stadt hereinbrach und teilweise Regen mit sich brachte.

Bevor der Hamburger Fischmarkt am Sonntag zu Ende geht, säumten wieder zahlreiche Besucher die kleinen Fressgassen auf dem Stuttgarter Karlsplatz und erfreuten sich den angenehmen Temperaturen.

Der Hamburger Fischmarkt findet in diesem Jahr bereits zum 31. Mal in Stuttgart statt.

In unserer Bildergalerie sehen Sie die besten Fotos von Freitagabend. Klicken Sie sich durch.