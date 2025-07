Hamburger Fischmarkt in Stuttgart: Am Ende wird der Matjes knapp – Termin für 2026 steht schon

1 Zum Schluss des Hamburger Fischmarktes war es am Wochenende noch einmal richtig voll. Foto: Lichtgut

Die Begeisterung der Schwaben für den Fischmarkt, gutes Wetter und beste Stimmung sorgen beim 36. Gastspiel der Hanseaten auf dem Karlsplatz für Erfolg und Zufriedenheit.











Sven ist stockheiser und krächzt nur noch. Elf Tage intensiver Belastung der Stimmbänder bleiben auch für den lautstarken Verkäufer am Stand von Käse Fred nicht in den Kleidern. Aber er hält eisern durch. Bis die Schiffsglocke zum letzten Mal ankündigt, dass der Seelachs in Bierteig von der Backfischrutsche am Leuchtturm direkt auf den Teller flutscht, bis das letzte Jever auf der Kogge gezapft wird und das letzte Matjesbrötchen zubereitet wird. Als Wegzehrung für den Heimweg. Damit der Abschied nicht so schwer wird. Vorausgesetzt, es ist noch Matjes da.