Im Fall der entführten Kinder der Unternehmerfamilie Block soll es eine Festnahme auf Zypern gegeben haben.

In der Silvesternacht entführte ein Überfallkommando in Dänemark zwei Kinder von Steakhaus-Erbin Christina Block. Jetzt berichtet die „Bild“-Zeitung, dass es in dem Fall eine Festnahme gegeben habe.

Der Mann soll demnach an der Tat vor rund elf Monaten beteiligt gewesen sein. Es handele sich um einen Mann, der etwa Mitte 30 sei. Er sei bereits im September von Fahndern auf Zypern festgenommen worden. Mittlerweile sei er nach Hamburg gebracht worden, dort befinde er sich in U-Haft.

Bei den entführten Kindern handelte es sich um die damals dreizehnjährige Klara und den damals zehnjährigen Theodor. Seit Jahren streiten sich die Eltern um das Sorgerecht.