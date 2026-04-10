Hamburg: Zoll findet 1,6 Tonnen Kokain in Container mit Bananen

1 Der Zoll hat einen großen Fund gemacht. Foto: -/Zoll Hamburg/dpa

In der Containerprüfanlage im Hamburger Hafen fällt ein Container auf. Schnell wird klar: Hier werden nicht nur Bananen importiert.











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In einem mit Bananen beladenen Container aus Ecuador haben Hamburger Ermittler von Zoll und Polizei geschmuggeltes Kokain im Wert von rund 30 Millionen Euro entdeckt. Die Drogen seien in 1.600 Paketen verpackt gewesen, teilten Zoll und Polizei in Hamburg mit. Mit der Aktion sei ein empfindlicher Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen, sagte Zollkriminalamtsleiter Tino Igelmann dazu.