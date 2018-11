Hamburg Zoll entdeckt 300 Kilo Kokain in Container

Von red/dpa 30. November 2018 - 13:13 Uhr

In Sporttaschen versteckten die Kriminellen das Kokain. Foto: dpa

Der Hamburger Zoll hat in einem Container aus der Dominikanischen Republik rund 300 Kilo Kokain entdeckt. Das Rauschgift hat im Straßenverkaufswert einen Wert von 63 Millionen Euro.

Hamburg - Kokain im Straßenverkaufswert von 63 Millionen Euro hat der Zoll in Hamburg sichergestellt. Wie am Freitag mitgeteilt wurde, entdeckten die Beamten die 300 Kilo Drogen Anfang November in einem Container aus der Dominikanischen Republik. Das Rauschgift war in Sporttaschen hinter einer großen Partie Zahnseide versteckt. Der Zoll hatte bei einer Röntgenkontrolle verdächtige Strukturen in der Ladung festgestellt. „Es macht den Anschein als würde den Drogenschmugglern die Kreativität für neue Versteckmöglichkeiten niemals ausgehen. Aber genau das macht den Beruf des Zöllners auch so spannend“, sagte Michael Schrader, Leiter des Hauptzollamtes Hamburg-Hafen.