Hamburg: Zehn Meter langes Franzbrötchen – Bäckerei holt Weltrekord

Ein zehn Meter langes Franzbrötchen sorgt in Hamburg für einen neuen Weltrekord. Wie das riesige Gebäck schmeckte und was das Rekord-Institut dazu sagt.
Eine Bäckereikette hat in Hamburg das längste Franzbrötchen der Welt präsentiert. Mit einer Länge von zehn Metern sei ein Weltrekord aufgestellt worden, teilte das Rekord-Institut Deutschland (RID) mit. „Noch nie zuvor hat sich ein Rekordaspirant an ein weltweit längstes Franzbrötchen gewagt. Wir sind gespannt, ob die Zehn-Meter-Marke noch übertroffen werden kann“, sagte Rekordrichter Olaf Kuchenbecker laut Mitteilung.