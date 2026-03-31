Hamburg: Wolf verletzt Frau in Einkaufspassage - Tier untergebracht

Eine Frau wird in Hamburg-Altona in einer Einkaufspassage von einem Wolf verletzt. Das Tier wurde an der Alster eingefangen. Was passiert nun mit ihm?
Hamburg - Zum ersten Mal seit seiner Wiederansiedlung in Deutschland hat nach Behördenangaben ein Wolf einen Menschen verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Montag mitten in Hamburg-Altona. Das Tier habe eine Passantin in einer Einkaufspassage verletzt, teilte die Hamburger Umweltbehörde mit. "Es gab noch keinen solchen Fall seit der Wiederansiedlung seit 1998", sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Naturschutz der Deutschen Presse-Agentur.