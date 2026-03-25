Obwohl viele Unterstützer ihres Anliegens erwartet werden, will Collien Fernandes einer geplanten Demonstration in Hamburg fernbleiben. Es gebe ernsthafte Sicherheitsbedenken.
Die Moderatorin Collien Fernandes will anders als zunächst beabsichtigt am Donnerstag im Hamburg nicht an einer Demonstration für die Opfer sexualisierter Gewalt teilnehmen. „Eigentlich plante ich dort hinzugehen, dort zu sprechen. Mittlerweile gibt es aber ernsthafte Sicherheitsbedenken, aufgrund von Morddrohungen gegen mich“, schrieb Fernandes am Mittwoch auf der Plattform Instagram. „Ist das Eure Art, liebe Frauenhasser, damit umzugehen? Wie sollen denn Frauen künftig den Mut haben, aufzubegehren, wenn das Eure Antwort ist - man so mundtot gemacht wird?“, fügte sie hinzu.