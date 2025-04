Wegen mehrerer Sexualstraftaten verurteilt Harvey Weinstein mit Lungenentzündung in Klinik statt im Gefängnis

Harvey Weinstein ist derzeit nicht hinter Gittern, sondern wird erneut in einem New Yorker Krankenhaus behandelt. Wie ein Sprecher bestätigte, hat sich sein Gesundheitszustand in den letzten Wochen erneut rapide verschlechtert.