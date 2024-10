Hamburg: Toter mit Schussverletzungen und Schwerverletzter

1 Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Bewohner eines Hamburger Mehrfamilienhauses hören Knallgeräusche und Streit. Als die Polizei eintrifft, findet sie einen Toten und einen schwer verletzten Mann. Es gibt bereits einen Verdächtigen.











In Hamburg sind ein Toter und ein Schwerverletzter in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden, nachdem Nachbarn einen lauten Streit gehört hatten. Die Anwohner im Stadtteil Billstedt hätten am späten Nachmittag auch Knallgeräusche gehört und die Polizei gerufen, sagte ein Sprecher. Der Tote habe Schussverletzungen aufgewiesen und der Schwerverletzte Stichverletzungen.