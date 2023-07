1 Die Hamburger Polizei beschäftigt sich derzeit mit einem Leichenfun in einem Kaufhaus (Symbolbild). Foto: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

In einem Modekaufhaus in Hamburg entdeckt ein Mitarbeiter eine tote Frau in einem für Kunden nicht zugänglichen Raum. Wie sie dorthin kam, ist unklar. Auch weitere Details sind noch unklar.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine tote Frau ist in einem Hamburger Modekaufhaus entdeckt worden. Am Montagnachmittag fand ein Mitarbeiter die Leiche in einem für Kunden nicht zugänglichen Raum. Das sagte ein Sprecher der Polizei in der Hansestadt am Freitag. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen zunächst nicht vor.