Hamburg statt Berlin - ZDF-Silvestershow live aus der HafenCity

Das ZDF verlegt seine große Silvestershow erstmals nach Hamburg. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner moderieren am 31. Dezember live aus der HafenCity. Eine schwimmende Bühne und Elbfeuerwerk sollen für unvergessliche Momente sorgen.
Nach jahrelanger Berlin-Tradition schlägt das ZDF einen völlig neuen Kurs ein: Die große Silvestershow "Willkommen 2026" wird am 31. Dezember erstmals aus Hamburg gesendet. Ab 20:15 Uhr verwandelt sich die HafenCity vor dem Überseequartier in eine riesige Party-Location. Tausende Gäste können direkt vor Ort dabei sein und Millionen Zuschauer deutschlandweit mitfeiern.