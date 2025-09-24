Hamburg statt Berlin - ZDF-Silvestershow live aus der HafenCity

Das ZDF verlegt seine große Silvestershow erstmals nach Hamburg. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner moderieren am 31. Dezember live aus der HafenCity. Eine schwimmende Bühne und Elbfeuerwerk sollen für unvergessliche Momente sorgen.

Nach jahrelanger Berlin-Tradition schlägt das ZDF einen völlig neuen Kurs ein: Die große Silvestershow "Willkommen 2026" wird am 31. Dezember erstmals aus Hamburg gesendet. Ab 20:15 Uhr verwandelt sich die HafenCity vor dem Überseequartier in eine riesige Party-Location. Tausende Gäste können direkt vor Ort dabei sein und Millionen Zuschauer deutschlandweit mitfeiern.

Andrea Kiewel (60) und Johannes B. Kerner (60) übernehmen die Moderation der Live-Übertragung, die das maritime Flair der Hansestadt in den Mittelpunkt rückt. Die Wahl des Standorts ist dabei alles andere als zufällig: Mit ihrer modernen Architektur und dem direkten Elbblick bietet die HafenCity eine spektakuläre Kulisse für den Jahreswechsel.

Hamburg als perfekte Silvester-Kulisse

"Hamburg ist Deutschlands Tor zur Welt und eine Stadt der Begegnungen", kommentiert Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher (59) die Standortwahl laut ZDF-Pressemitteilung. Die HafenCity verkörpere dabei sowohl maritime Tradition als auch Weltoffenheit und Modernität - ideale Voraussetzungen für eine unvergessliche Silvesterfeier.

Das ZDF verspricht seinen Zuschauern ein einzigartiges Spektakel, das sich deutlich von den Berliner Produktionen der Vorjahre unterscheiden soll. Neben hochkarätigen Musik-Acts und Überraschungsgästen plant der Sender besondere Hamburg-typische Elemente in die Show zu integrieren. Details zu den auftretenden Künstlern und besonderen Mitmachaktionen will das ZDF in den kommenden Wochen bekannt geben.

Schwimmende Bühne sorgt für Aufsehen

Das Highlight der Hamburger Silvestershow dürfte die schwimmende Bühne auf der Elbe sein. Diese außergewöhnliche Konstruktion soll zusammen mit einem großen Feuerwerk über dem Wasser unvergesslich werden. ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann zeigt sich begeistert von den neuen Möglichkeiten: "Wir wollen das neue Jahr mit einer Show eröffnen, die Emotionen weckt und Bilder schafft, die im Gedächtnis bleiben."

Mit dem Wechsel von Berlin nach Hamburg wagt das ZDF einen mutigen Schritt. Die Berliner Silvestershow hatte sich über Jahre etabliert und eine treue Zuschauerschaft aufgebaut. Nun soll die norddeutsche Metropole beweisen, dass sie als Silvester-Gastgeberin mindestens genauso überzeugen kann.