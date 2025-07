Hamburg: Obdachloser stirbt nach Gewalt durch vierköpfige Gruppe

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann

Gut einen Monat nach einer gewaltsamen Attacke durch eine vierköpfige Gruppe ist in Hamburg ein obdachloser Mann gestorben. Die Einzelheiten.











Gut einen Monat nach einer gewaltsamen Attacke durch eine vierköpfige Gruppe ist in Hamburg ein obdachloser Mann gestorben. Der 65-Jährige sei in der vergangenen Woche in einer Klinik seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in der Hansestadt am Donnerstag mit. Eine Obduktion habe ergeben, dass „allem Anschein nach eine Gewalteinwirkung von außen ursächlich für den Tod war“.