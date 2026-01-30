Mordkommission ermittelt: Zwei Tote in Hamburger U-Bahnstation – eine Person mit in den Tod gerissen?

Auf den Gleisen der Hamburger U-Bahnstation Wandsbek Markt sterben zwei Menschen. Die Polizei sieht Hinweise auf ein Tötungsdelikt – und schildert Details zum bisherigen Kenntnisstand.
Nach dem Tod von zwei Menschen auf den Gleisen einer U-Bahnstation in Hamburg ermittelt die Mordkommission. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hätten sich beide Menschen am Donnerstagabend unabhängig voneinander auf dem Bahnsteig der Station Wandsbek Markt aufgehalten. Dann habe eine Person die andere gegriffen und sich mit ihr vor die einfahrende U-Bahn gestürzt.