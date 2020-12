1 Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest (Symbolbild). Foto: imago images/Alexander Pohl

Im Hamburger Stadtteil Altona wird am Montagabend ein 26 Jahre alter Mann angeschossen. Der war gerade dabei an den Straßenrand zu pinkeln. Der Schütze saß in einem vorbeifahrenden Auto.

Hamburg - Ein Mann ist in Hamburg beim Pinkeln am Straßenrand aus einem fahrenden Auto heraus angeschossen worden. Der 26-Jährige habe am Montagabend gegen eine Hauswand oder einen Garten im Stadtteil Altona uriniert, als es zur Schussabgabe kam, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Schütze konnte fliehen. Er habe mit mindestens einer weiteren Person in dem Auto gesessen.

Im Stadtteil St. Pauli sei später ein Wagen angehalten und eine Person in Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen worden, sagte der Sprecher. Der 26-Jährige wurde durch einen oder mehrere Schüsse im Beinbereich verletzt. Laut Polizei besteht für ihn keine Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.