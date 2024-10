Hamburg: Mann mit mehreren Schüssen getötet - Täter auf der Flucht

1 Die Polizei fahndet mit mehreren Streifenwagen nach dem Flüchtigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

In einem Wohnhaus in Hamburg ist ein Mann mit mehreren Schüssen getötet worden. Wie die Polizei in Hamburg mitteilte, handelte es sich bei dem Getöteten um einen 31-jährigen Hausbewohner.











In einem Wohnhaus in Hamburg ist am Sonntag ein Mann mit mehreren Schüssen getötet worden. Wie die Polizei in Hamburg am Montag mitteilte, handelte es sich bei dem Getöteten um einen 31-jährigen Hausbewohner. Er wurde mit einer Schussverletzung im Treppenhaus gefunden. Dem mutmaßlichen Schützen gelang die Flucht. Zu den Hintergründen der Tat äußerte sich die Polizei zunächst nicht.