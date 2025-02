Hamburg: Getötete Frau war vermutlich Mutter des Tatverdächtigen

Die im Hamburger Stadtteil Hoheluft-West getötete Frau war vermutlich die Mutter des 25-jährigen Tatverdächtigen. „Wir gehen davon aus, dass es sich um die Mutter handelt, aber hundertprozentig ist die Identifizierung noch nicht abgeschlossen“, sagte Polizeisprecher Holger Vehren. Zuvor hatten Medien über die Identität und die persönlichen Verhältnisse der Frau berichtet.

Gegen den Sohn war am Mittwoch ein Haftbefehl erlassen worden. Er steht nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter dem dringenden Tatverdacht des Totschlags sowie des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Tatverdächtiger soll mehrfach auf Stiefmutter eingestochen haben

Der deutsche Beschuldigte soll nach der Tat in Hoheluft-West seine Stiefmutter im Stadtteil Marienthal besucht und mit einem Messer verletzt haben. Er habe am frühen Dienstagmorgen mehrfach auf sie eingestochen. Ein 40-jähriger Mitbewohner, der der 51-Jährigen zu Hilfe kam, war ebenfalls verletzt worden.

Kurz nach dieser Tat hatte die Polizei den 25-Jährigen noch in der Wohnung seiner Stiefmutter festgenommen. Weil er sich auch selbst verletzt hatte, brachten ihn die Beamten zunächst in ein Krankenhaus. Bei einem Toilettengang habe er seine Bewacher dort angegriffen, geschlagen und versucht zu fliehen, sagte Vehren. Die Polizisten hätten ihn zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei habe der Verdächtige massiv Widerstand geleistet und einem Beamten in die Hand gebissen. Eine Polizistin erlitt Prellungen am Unterarm und am Knie. Über den Angriff hatte zunächst das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.