Hamburg Frau lebt mehr als ein Jahr neben Leiche ihres Mannes

01. Oktober 2018 - 14:10 Uhr

In einem Hamburger Stadtteil haben Polizeibeamte bei der Begehung einer Wohnung die Leiche eines Mannes gefunden. Der Todeszeitpunkt liegt vermutlich länger als ein Jahr zurück.

Hamburg - Eine 73-jährige Frau hat in Hamburg womöglich seit mehr als einem Jahr mit der Leiche ihres verstorbenen Mannes in ihrer Wohnung gelebt. Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag in der Hansestadt mit und bestätigte damit einen Bericht der „Bild“-Zeitung. Polizisten hatten den Leichnam demnach am 19. September bei einer Begehung der Wohnung entdeckt. Bei einer Obduktion ergaben sich keinerlei Anhaltspunkte für ein Verbrechen.

Die Ermittlungen liefen jedoch noch, unter anderem standen chemisch-toxikologische Analysen aus. Die Behörden gingen nicht von einem Tötungsdelikt aus, betonte die Sprecherin. Es deute alles auf einen tragischen Fall hin. Welche Beweggründe die Frau gehabt haben könnte, war demnach aber ebenfalls noch unklar.

Todeszeitpunkt könnte etwa ein Jahr zurückliegen

Polizisten hatten die Wohnung des Ehepaares im Hamburger Stadtteil Rotherbaum aufgesucht, nachdem sie von dem Verwalter der Immobilie um Hilfe gebeten worden waren. Er hatte den 74-jährigen Mann nach eigenen Angaben seit rund eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen. Die Frau ließ die Polizisten hinein, dabei entdeckten die Beamten die Leiche.

Der genaue Todeszeitpunkt war laut Ermittlern noch unklar, dieser könnte aber wohl länger als ein Jahr zurückliegen. Laut „Bild“-Zeitung lag der Tote eingewickelt auf einem Bett in einem verschlossenen Zimmer. Die Staatsanwaltschaft wollte sich aus „Gründen der Pietät“ nicht zu derartigen Einzelheiten äußern.