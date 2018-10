Hamburg Feuerwehr rettet Pferd aus Pool

Von red/AFP 02. Oktober 2018 - 12:49 Uhr

Tierische Rettungsaktion in Hamburg: Die Feuerwehr hat ein Pferd gerettet, das bis zum Hals im Wasser stand. Das Tier war aus einer Koppel ausgebrochen – und in einen Pool gefallen.





Hamburg - Die Hamburger Feuerwehr hat ein Pferd aus einem Swimmingpool gerettet. Das Tier war bereits am Freitag mit sechs anderen Pferden aus einer Koppel ausgebrochen und in den mit einer Plane abgedeckten Pool im Garten eines Einfamilienhauses gefallen, wo es bis zum Hals im Wasser stand, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Die Bewohner alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Die Feuerwehr pumpte das Wasser bis auf einen Meter Tiefe aus dem Pool ab und führte das Pferd anschließend über eine eigens errichtete Treppe aus dem Bassin. Das Pferd blieb unverletzt. Auch die anderen sechs ausgebüxten Pferde konnten eingefangen und an ihren Besitzer übergeben werden.