1 Bei dem Unfall in Hamburg wurden vier Menschen verletzt. Foto: dpa/Steven Hutchings

Unglück am Jungfernstieg in Hamburg: Ein Auto fährt in eine Menschengruppe. Unter den vier Verletzten schwebt eine Person in Lebensgefahr. Die Behörden gehen von einem Unfall aus.











Link kopiert



Am Jungfernstieg in der Hamburger Innenstadt ist ein Auto in eine Menschengruppe vor einer Bankfiliale gefahren. Vier Menschen wurden verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.