Hamburg: 150 Kilometer Umweg: Rentner verfährt sich und landet in Dänemark

Ein 88-Jähriger aus Hamburg hat sich auf dem Weg zu dem Pflegeheim seiner Frau um mehr als 150 Kilometer bis nach Dänemark verfahren.











Ein 88-Jähriger aus Hamburg hat sich auf dem Weg zu dem Pflegeheim seiner Frau um mehr als 150 Kilometer bis nach Dänemark verfahren. Wie die Bundespolizei am Montag in Flensburg mitteilte, wurde der orientierungslos wirkende Rentner am Sonntag mitten auf einer Kreuzung im dänischen Padborg in seinem Auto entdeckt. Dänische Polizisten übergaben ihn der Bundespolizei, die sich um ihn kümmerte.