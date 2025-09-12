Halteverbote entlang der Strecke: Zwei Radrennen bremsen Verkehr in Stuttgart aus

Am Sonntag müssen für das Brezel Race und den Women’s Cycling Grand Prix zahlreiche Straßen in der Landeshauptstadt gesperrt werden. Das wirkt sich auch auf Bus und Bahn aus.
Rund 4000 Radfahrerinnen und Radfahrer werden am Sonntag, 14. September, beim Brezel Race die Möglichkeit nutzen, auf komplett abgesperrten Straßen in Stuttgart und der Region wie ein Profi zu fahren und sich bei der Zielankunft von zahlreichen Zuschauern feiern zu lassen. Ein Höhepunkt für jeden Radsportfan, der sich wie der Tour de France-Sieger Tadej Pogacar fühlen möchte. Außerdem tritt beim Women’s Cycling Grand Prix ein Frauen-Elitefeld mit 120 Fahrerinnen auf einem 124,2 Kilometer langen Parcours zwischen Filderstadt und der Landeshauptstadt in die Pedale.