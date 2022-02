13 Die kaputte Unirolltreppe sorgt für Spott – mit ausgedruckten Memes. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Seit einiger Zeit ist Rolltreppe an der S-Bahn-Haltestelle Universität kaputt. Studierende verleihen ihrem Protest kreativ Ausdruck – nicht zum ersten Mal.















Stuttgart - Wer dieser Tage an der S-Bahn-Haltestelle Universität in Stuttgart die Rolltreppe benutzen will, wird sich womöglich gleichzeitig geärgert und amüsiert haben. Denn die Rolltreppe ist seit einiger Zeit kaputt – wie lange genau, konnte auch die Deutsche Bahn nicht rausfinden. Dafür haben mutmaßlich Studierende ihren Ärger kreativ verarbeitet – und die Absperrung an der Rolltreppe mit Memes zugepflastert, ausgedruckten Zetteln, die den Service der Bahn auf die Schippe nehmen.

In sozialen Netzwerken werden Bilder der Treppe geteilt. Auch in dem Internetforum Reddit ist die Aktion ein Thema. Dort wird außerdem darüber gesprochen, dass die Zettel immer wieder abgehängt würden – am nächsten Tag dann aber doppelt so viele wieder hingehängt worden sein sollen.

„Technische Defekte können an stark frequentierten Rolltreppen auf der Stammstrecke leider vorkommen“, sagt ein Bahn-Sprecher. Das Unternehmen bitte dafür um Entschuldigung und betont gleichzeitig, dass die Aufzüge, die für Barrierefreiheit sorgen, die ganze Zeit über nutzbar gewesen seien. „Wir konnten im vergangen Jahr bei 100 Aufzugsanlagen am Netz 97-prozentige Verfügbarkeit leisten“, so der Sprecher.

Ähnlicher Protest bereits 2017

Den Protest der Studierenden verstehe die Bahn. „Die Kritik ist bei uns angekommen und durchaus berechtigt.“ Bereits an diesem Mittwoch soll die Rolltreppe noch repariert werden. Das dafür benötigte Bauteil sei verfügbar.

Es ist nicht das erste Mal, dass Studierende an der Rolltreppe auf sich aufmerksam gemacht haben. Bereits 2017 wurde die auch damals defekte Rolltreppe mit ähnlichen Zetteln vollgeklebt. „Make the Rolltreppe great again“, hieß es damals beispielsweise in Anlehnung an Donald Trumps Wahlslogan.