Haltestelle Stöckach Fußgänger erfasst – mehrere Stadtbahnlinien unterbrochen

Von aim 26. November 2018 - 15:58 Uhr

Nach einem Stadtbahnunfall fuhren mehrere Linien nicht (Symbolbild). Foto: dpa

Nach einem Unfall an der Stadtbahnhaltestelle Stöckach war der Verkehr auf den Linien U1, U2, U4, U9 und U14 unterbrochen. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich vom Stöckachplatz bis zum Neckartor.

Stuttgart - Am Montagmittag ist es zu einem Verkehrsunfall an der Haltestelle Stöckach gekommen. Die Polizei vermutet, dass ein Fußgänger die herannahende Bahn übersehen hat. Der Fußgänger wurde von dem Zug erfasst.

Der Unfall hat sich nach ersten Angaben gegen 15 Uhr am Fußgängerübergang der Haltestelle in Stuttgart-Ost ereignet haben. Kurze Zeit später traf ein Rettungswagen ein. Der angefahrene Fußgänger wurde vor Ort versorgt und später in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Angaben über den Zustand des Patienten kann die Polizei derzeit nicht machen.

Der Bahnverkehr der Linien U1, U2, U4, U9 und U14 war für die Unfallaufnahme stark eingeschränkt. Durch Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes und der Polizei staute sich auch der Verkehr. Zwischenzeitlich bildete sich ein Stau vom Stöckachplatz bis zum Neckartor. Autofahrer auf der B14 waren nicht von den Verkehrsbehinderungen betroffen. Seit etwa 15.45 Uhr fahren die Stadtbahnen wieder weiter.