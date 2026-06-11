Haltestelle Schwabstraße: Schlafende Jugendliche in S-Bahn lösen Polizeieinsatz aus

Zwei 16-Jährige schlafen in einer Stuttgarter S-Bahn – und lösen einen Polizeieinsatz aus. Die Beamten finden bei ihnen Hieb- und Stichwaffen.

Zwei schlafende Jugendliche haben am Donnerstagmorgen in Stuttgart an der S-Bahnhaltestelle Schwabstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Bundespolizei mitteilt, entdeckten Mitarbeiter der Deutschen Bahn zwei 16-Jährige schlafend in einer S-Bahn der Linie S6 und schlossen sie von der Weiterfahrt aus. Wegen der unklaren Situation wurde eine Streife der Bundespolizei angefordert.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten die Beamten bei einem der Jugendlichen Betäubungsmittel sowie mehrere Hieb- und Stichwaffen auffinden. Der Jugendliche und seine Begleiterin wurden daraufhin zum Bundespolizeirevier Stuttgart gebracht.

Da zudem nicht ausgeschlossen werden konnte, dass beide Personen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, wurden sie vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch die polizeilichen Maßnahmen kam es zu Verzögerungen im S-Bahnverkehr.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg ermittelt wegen der Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.