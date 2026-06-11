Haltestelle Schwabstraße: Schlafende Jugendliche in S-Bahn lösen Polizeieinsatz aus

Zwei 16-Jährige schlafen in einer Stuttgarter S-Bahn – und lösen einen Polizeieinsatz aus. Die Beamten finden bei ihnen Hieb- und Stichwaffen.
Zwei schlafende Jugendliche haben am Donnerstagmorgen in Stuttgart an der S-Bahnhaltestelle Schwabstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Bundespolizei mitteilt, entdeckten Mitarbeiter der Deutschen Bahn zwei 16-Jährige schlafend in einer S-Bahn der Linie S6 und schlossen sie von der Weiterfahrt aus. Wegen der unklaren Situation wurde eine Streife der Bundespolizei angefordert.