Mann in Stuttgart-Mitte ausgeraubt – Zeugen gesucht

Am frühen Dienstagmorgen wurde nahe der Stadtbahnhaltestelle Rathaus in Stuttgart einem 52-Jährigen der Geldbeutel geraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.









Am Dienstag um 3 Uhr hat ein Unbekannter in Stuttgart in der Unterführung der Stadtbahnhaltestelle Rathaus einen 52-Jährigen gestoßen und ihm den Geldbeutel gestohlen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise zu dem Angriff, berichtet ein Polizeisprecher.