1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: imago images/onw-images/Reporterdienst via www.imago-images.de

Unbekannte rauben einem Mann an der Haltestelle Rathaus das Handy. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zwei unbekannte Männer haben am frühen Sonntagmorgen nach Polizeiangaben einen 30 Jahre alten Passanten an der Haltestelle Rathaus in Stuttgart-Mitte ausgeraubt. Die Unbekannten näherten sich demnach dem 30-Jährigen gegen 5.45 Uhr in der Unterführung und sprachen ihn an. Einer der Täter soll dem 30-Jährigen auf den Hinterkopf geschlagen und ihm sein Handy aus der Hosentasche gezogen haben, bevor beide in Richtung Josef-Hirn-Platz flüchteten.